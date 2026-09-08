Dónde dormir y comer en Valencia: siete paradas en nuestro viaje por el Santo Grial

Dos hoteles, una cena de autor, un almuerzo valenciano, una mesa frente al puerto y una paella junto a la huerta. Nuestro regreso al Camino del Santo Grial también nos llevó a descubrir Valencia a través de sus alojamientos y su gastronomía.

Todo comenzó con un sello en la recepción de un hotel. Llevábamos las credenciales que nos habían acompañado desde los Pirineos y, al descubrir que podíamos sumar una nueva marca, volvimos a sentir esa alegría tan particular del peregrino: la de comprobar que el camino sigue creciendo incluso cuando uno cree haber llegado.

Esta vez regresábamos a Valencia para reencontrarnos con la historia del Santo Cáliz. Entre visitas culturales, caminatas y conversaciones, descubrimos otra parte del viaje: los lugares donde descansar, compartir un almuerzo o prolongar la sobremesa.

Si estás pensando en emprender esta aventura, en nuestra guía de etapas del Camino del Santo Grial encontrarás información para preparar el recorrido, con alojamientos y recomendaciones para el camino.

Las siete paradas que reunimos aquí forman parte de la experiencia que contamos en nuestro vídeo «¿Es este el VERDADERO SANTO GRIAL? La prueba que lo cambia todo». Juntas dibujan una escapada por el centro de Valencia, su litoral y el entorno de l’Albufera.

Dónde dormir y comer en Valencia: las siete paradas de nuestro viaje

En nuestra escapada nos alojamos en One Shot Puerta Ruzafa y visitamos el histórico One Shot Reina Victoria. Las paradas gastronómicas fueron Saiti, Bergamonte, FRONT, Atenea Sky y Maravella.

Establecimiento Tipo y ubicación Nuestra experiencia One Shot Puerta Ruzafa Hotel en la calle Colón, Valencia Alojamiento en habitación premium y sello en la credencial One Shot Reina Victoria Hotel histórico en la calle Barcas, Valencia Visita cultural vinculada a la literatura Saiti Restaurante de Vicente Patiño, Valencia Cena especial inspirada en el universo de una mesa hebrea del siglo I Bergamonte Restaurante en La Pobla de Farnals Almuerzo valenciano después de caminar FRONT Restaurante en The Terminal Hub, La Marina de Valencia Comida con fideuá frente al puerto Atenea Sky Terraza y espacio gastronómico en el Ateneo Mercantil, Valencia Atardecer, música y cena informal Maravella Restaurante al sur de Valencia Visita a los cultivos y comida

One Shot Puerta Ruzafa: el descanso del peregrino en el centro de Valencia

Nuestra base fue One Shot Puerta Ruzafa. Nos alojamos en una habitación premium, luminosa y confortable, y nos permitimos una pequeña licencia después de tantos kilómetros de camino: disfrutar de las comodidades de un hotel urbano.

El establecimiento se encuentra en la calle Colón, 2, y figura en el registro turístico de la Comunitat Valenciana como hotel de cuatro estrellas superior. Su ubicación permite organizar recorridos a pie por el centro; nosotros salimos desde allí caminando hacia la Catedral. Información turística oficial de One Shot Puerta Ruzafa.

Sin embargo, el recuerdo más personal se quedó en recepción. Allí sellamos nuestras credenciales, sumando una nueva huella a aquel viaje iniciado dos años antes. Para quien conserva sus sellos como pequeñas historias, ese gesto puede tener tanto valor como las vistas o la comodidad de una habitación.

One Shot Puerta Ruzafa

One Shot Reina Victoria: un hotel con memoria literaria

Después de recorrer las calles vinculadas a la historia de Sabina Suey, llegamos al One Shot Reina Victoria. En nuestro itinerario fue una parada cultural, un lugar donde hablar de cómo el Grial también atravesó los siglos convertido en relato.Situado en la calle Barcas, 4, junto a la plaza del Ayuntamiento, el hotel abrió en 1913. Su historia está ligada a huéspedes como Ernest Hemingway y Federico García Lorca, mientras que su renovación ha incorporado un diseño contemporáneo al edificio histórico. Ficha de One Shot Reina Victoria en Turismo Comunitat Valenciana.

La conexión con Lorca merece una pausa: durante su estancia en Valencia en 1935 escribió parte de los Sonetos del amor oscuro. Esa memoria convierte el hotel en una dirección especialmente sugerente para quienes disfrutan siguiendo las huellas de los escritores. La estancia de Lorca, recordada por Radio Valencia.

Entre estas paredes, hablar de literatura tenía pleno sentido. También los libros pueden ser una forma de ponerse en camino.

One Shot Reina Victoria

Saiti: Vicente Patiño y una cena que dialogaba con la historia

La primera jornada terminó en Saiti, el restaurante de Vicente Patiño. Su cocina trabaja desde la tradición valenciana con una mirada creativa, y su propuesta habitual se articula mediante diferentes menús. Se encuentra en la calle Reina Doña Germana, 4. Información gastronómica de Saiti.

Nuestra cena tuvo un carácter excepcional. Patiño reservó el restaurante en exclusiva para el grupo y diseñó una experiencia alrededor de una pregunta: ¿cómo aproximarse, desde la gastronomía, la arqueología y la cultura, al universo de una mesa hebrea del siglo I?

La propuesta prolongaba en la mesa las conversaciones del día. Los sabores se convertían en otra manera de acercarnos al contexto histórico del viaje, desde una interpretación culinaria preparada para aquella ocasión.

Quien quiera visitar Saiti puede consultar sus menús y reservas actuales. La cena temática que vivimos fue una experiencia especial y no debe confundirse con un menú disponible de forma permanente.

Saiti

Bergamonte: recuperar fuerzas con un buen esmorzaret

Al día siguiente nos colgamos las mochilas y caminamos por la Marjal del Moro. Después llegó una de las paradas más agradecidas del recorrido: el almuerzo en Bergamonte.

Aquí hubo bocadillo contundente, bebida y conversación. La caminata nos había abierto el apetito y el esmorzaret nos dio una buena razón para detenernos sin mirar demasiado el reloj.

Bergamonte se encuentra en la avenida del Mar, 25, en la zona de playa de La Pobla de Farnals. Su historia comenzó en 1976 como un complejo que reunía deporte y gastronomía. Actualmente mantiene esa doble identidad y ofrece una cocina en la que tienen protagonismo los arroces y las brasas, además del servicio de almuerzos. Restaurante Bergamonte.

En nuestro viaje fue el enlace entre la caminata y la visita al monasterio de El Puig. Una parada sencilla y muy valenciana que nos recordó cuánto se disfruta un bocadillo cuando se llega con hambre y buena compañía.

Saiti

FRONT: una fideuá con el puerto como escenario

Tras la visita a El Puig cambiamos de paisaje y llegamos a FRONT, mencionado como The Front en nuestro recorrido. La comida nos esperaba en La Marina de Valencia, con el puerto como telón de fondo.

El restaurante ocupa la planta baja de The Terminal Hub y cuenta con espacios interiores y exteriores orientados hacia la marina. Esa ubicación lo convierte en una parada para quienes quieren incorporar el frente marítimo a su visita a la ciudad. Información de Club Cámara sobre FRONT y The Terminal Hub.

A nosotros nos recibieron con una fideuá que quedó entre los buenos recuerdos gastronómicos del viaje. Después de humedales y monasterios, sentarnos junto al puerto nos permitió disfrutar de otra Valencia: abierta al mar, contemporánea y con ganas de sobremesa.

La información de reservas se puede consultar en la web oficial de FRONT.

Front

Atenea Sky: el atardecer sobre los tejados de Valencia

El segundo día terminó mirando la ciudad desde arriba. En Atenea Sky nos quedamos para el tardeo y una cena informal, mientras la luz cambiaba sobre los tejados y Valencia comenzaba a encenderse.

Este espacio se encuentra en el edificio del Ateneo Mercantil, con acceso por la calle Moratín, 12. Su propuesta combina restauración, coctelería y música, con vistas hacia el centro y la plaza del Ayuntamiento. El conjunto incluye también un mirador de 360 grados en la octava planta. Espacios de Atenea Sky.

Nuestra visita estuvo acompañada por un DJ y animación, en una noche que fue ganando ritmo después del atardecer. Para organizar una experiencia similar, conviene revisar la agenda y las condiciones de acceso, ya que reservar mesa y acceder a la terraza son opciones con condiciones propias.

Front

Maravella: de la huerta a la paella

El último día comenzó navegando por l’Albufera. Después del paseo en barca, llegamos a Maravella con el paisaje del lago todavía presente.

El restaurante se define como una alquería contemporánea al sur de Valencia, entre la huerta y el mar. Su cocina gira alrededor del producto de proximidad, los arroces y las brasas. La propuesta de Maravella.

Antes de sentarnos a comer recorrimos sus cultivos. Ver aquella huerta ayudaba a entender la idea de «metro cero» con la que se presenta el proyecto: disponer de producción propia junto al restaurante y vincular parte de la cocina a lo que se cultiva allí. La huerta y el concepto de metro cero de Maravella.

La paella puso el cierre al recorrido. Después de tres días de historia, caminatas y encuentros, terminábamos alrededor de una mesa, compartiendo arroz y conversación. La huerta que acabábamos de visitar daba un sentido muy concreto a ese final.

Maravella

Cómo organizar esta escapada por Valencia

Para repetir esta escapada, se pueden agrupar las visitas del centro en una jornada, dedicar otra al litoral norte y La Marina, y reservar una mañana para l’Albufera y la comida en Maravella. Los desplazamientos fuera del centro requieren planificación, y conviene consultar directamente los menús, horarios y reservas de cada establecimiento.

Si quieres ampliar el viaje, continúa con nuestro recorrido por el Camino del Santo Grial en la provincia de Valencia. Allí visitamos Algar de Palancia, Algimia de Alfara y Torres Torres, entre patrimonio, paisajes y nuevas paradas para el peregrino.

Para preparar el itinerario completo, puedes volver a la guía de etapas del Camino del Santo Grial de Teleaire.

Preguntas frecuentes sobre dónde dormir y comer en Valencia

¿Dónde nos alojamos para visitar el centro de Valencia?

Nos alojamos en One Shot Puerta Ruzafa, situado en la calle Colón, 2. Desde el hotel caminamos hasta la Catedral de Valencia. Durante el viaje también visitamos One Shot Reina Victoria, aunque no fue nuestro alojamiento.

¿Se puede reservar la cena temática que vivimos en Saiti?

Nuestra cena fue una experiencia especial diseñada para el grupo. Para otras visitas, hay que consultar los menús habituales y preguntar directamente al restaurante por la posibilidad de organizar una propuesta específica.

¿Dónde hicimos una parada para el almuerzo valenciano?

Almorzamos en Bergamonte, en la zona de playa de La Pobla de Farnals, después de caminar por la Marjal del Moro. Nuestra parada incluyó bocadillo, bebida y conversación antes de continuar hacia El Puig.

¿Dónde comimos frente al puerto de Valencia?

Comimos fideuá en FRONT, el restaurante ubicado en la planta baja de The Terminal Hub, en La Marina de Valencia. Fue nuestra parada gastronómica después de visitar El Puig.

¿Dónde disfrutamos del atardecer en Valencia?

Fuimos a Atenea Sky, en el edificio del Ateneo Mercantil, con acceso por la calle Moratín, 12. Nos quedamos para el atardecer y una cena informal. Conviene consultar las condiciones de acceso, las reservas y la programación.

¿Dónde terminamos el viaje con una paella?

Terminamos en Maravella, después de un paseo en barca por l’Albufera. Antes de comer visitamos la huerta del restaurante. Su propuesta combina producto de proximidad, arroces y brasas.

¿Se puede hacer todo este recorrido a pie?

Las visitas del centro pueden organizarse caminando, como hicimos entre nuestro hotel y la Catedral. El itinerario completo incluye destinos fuera del centro, por lo que requiere combinar las caminatas con transporte y planificar los desplazamientos.

Acompáñanos en el vídeo del viaje

Nuestro episodio del Camino del Santo Grial en Valencia permite acompañar el recorrido: desde el sello de la credencial, en el minuto 2:08, hasta la última paella, a partir del 15:45.

Entre ambos momentos queda una ciudad que también aprendimos a conocer sentándonos a su mesa.

