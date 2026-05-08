Oporto: 10 lugares mágicos para una escapada de fin de semana

Aunque solo tengas 48 horas, no visites Oporto a ritmo de turista japonés —con perdón y cariño hacia nuestros amigos nipones—, porque su esencia no entiende de cronómetros ni de “tachar lugares”.

Oporto se deja querer cuando bajas el paso. Su “Ábrete Sésamo” es el ritmo slow y calmado. Y cuando lo practicas, ocurre el milagro pues la ciudad se revela en su mejor versión.

Ante tus ojos verás pasar una urbe de belleza decadente que sorprende con fachadas vestidas de azulejo cobalto, balcones de forja entrelazada, portadas barrocas y un aroma a café de ultramar que se escapa de los bares que encontrarás en cada esquina.

Vista de la ciudad desde la catedral

Sí, Oporto es exigente: aquí se sube y se baja, y las cuestas pondrán a prueba tu físico (aunque también te digo que menos que en Lisboa). Pero acabarás dándoles las gracias, porque te obligan a caminar sin prisa y a mirar con atención. Y cuando miras con consciencia, conectado con el aquí y el ahora, entiendes por qué su centro histórico se ha ganado el galardón de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Así que mi consejo inicial se puede comprimir en una frase: visita Oporto con zapato cómodo y mirada lenta. Si lo haces, prepárate porque esta ciudad se te va a colar en el corazón.

I. OPORTO EN 2 DÍAS: LOS 10 LUGARES MÁGICOS QUE NO TE PUEDES PERDER

Estos son mis imprescindibles para una escapada de fin de semana: 10 lugares icónicos elegidos con intención que no por moda y que, desde mi espíritu de viajera impenitente, mejor condensan el alma de Oporto.

1. La Catedral de la Sé

Es una catedral, sí… aunque a primera vista parezca una fortaleza. Situada en la parte más elevada de la ciudad (el barrio de Batalha) da la impresión priorizar sus plegarias en el cielo aprovechando su ventaja orográfica.

Su belleza tan portuguesa como ecléctica es innegable, razón por la que fue declarada Monumento Nacional. Aunque su estilo original fue el románico del siglo XIII, su apariencia no se mantuvo estática y con el paso del tiempo evolucionó hacia el gótico.

El gótico la hizo incorporar una pieza fundamental del edificio: el claustro, que —aunque requiere ticket de entrada— es un “Must” innegociable. Anímate sin dudar a disfrutar de su espectacular decoración bicolor, un universo sutil de azulejos en blanco y azul que te dejarán con la boca abierta.

La fachada principal es barroca como parte de la campaña rococó que se viralizó en 1772, al convertirse en el estilo de moda. La portada con columnas germinadas está coronada por la imagen de la Virgen de la Asunción, patrona de esta catedral. Y si te gusta el arte sacro, no dejes de pasar por delante del altar de plata de la Capilla del Santo Sacramento, considerado una obra maestra de la platería portuguesa.

Fuente: Wikipedia (Crative Commons)

2. El Palacio de la Bolsa

No te dejes engañar su fachada un tanto anodina que no anticipa ni de lejos el esplendor que guardan sus entrañas. Su construcción fue, en cierto modo, un ejercicio de vanidad teatral para deslumbrar a los comerciantes que llegaban de fuera y arrancarles un “Ohhh o un Wow” de asombro… despertando el pecado capital de la envidia, aunque fuera educada.

El patio central, conocido como el Patio de las Naciones, está coronado por una gran cúpula acristalada y sus paredes están decoradas con 20 blasones, símbolo de los países con los que Portugal mantenía relaciones comerciales en el siglo XIX, cuando se levantó el edificio.

Subiendo por una majestuosa escalera de granito y mármol se alcanza la joya de la corona: la Sala Árabe, una suntuosa estancia adornada con caligrafía árabe y pan de oro que cubre paredes y techo. Dicen que está inspirada en la Alhambra de Granada; y como curiosidad, comentarte que hoy se utiliza para banquetes de boda, eso sí, siempre que los novios no sean de gustos minimalistas.

El Palacio de la Bolsa de Oporto solo puede visitarse mediante visitas guiadas (aprox. 30 minutos) y hay recorridos en varios idiomas.También resulta interesante saber que alberga el Restaurante O Comercial – Palácio da Bolsa con menús cerrados que cambian cada semana y rondan los 25 € por persona. Ideal para “foodies” que valoran también la estética de los espacios.

3. Estación Porto–São Bento

La estación de São Bento está considerada la más bonita de Portugal y una de las más bellas del mundo. Así que, aunque no vayas a coger un tren, tienes que entrar (me agradecerás el consejo) pues hay lugares como este que merecen conocer sin buscar funcionalidad alguna. Los amas por el mero hecho de existir.

Construida en estilo académico francés, como el que se aprecia en la Ópera de París, se levanta en granito sobre el antiguo convento de São Bento, que ocupaba este mismo emplazamiento.El detalle que le concede con justicia el título de reina de la belleza es su vestíbulo, revestido con más de 20.000 azulejos que narran episodios de la historia de Portugal. Dicen que la magnitud del trabajo fue tal que el artista tardó diez años en terminarlos.

4. La librería Lello e Irmão

Esta librería también está en el ranking mundial. Se dice que es una de las librerías más bonitas del mundo.

Así lo demuestran sus techos tallados en yeso imitando la madera, sus vitrinas, una escalera de fantasía, bustos y sus estanterías con miles de lomos alineados…

Esta atmósfera de cuento, bien podría ser el escenario perfecto para una novela —o una película—Una leyenda urbana sostiene que J. K. Rowling, que vivió dos años en Oporto, se inspiró aquí para Harry Potter; sin embargo, la propia autora lo ha desmentido tal dato.

El olor a madera, cuero y papel impregna las estancias por lo que la épica está servida. Con o sin “certificado Rowling”, la Livraria Lello se ha convertido en un lugar de peregrinación para fans de Harry Potter de todo el mundo.

Si miras al suelo, verás una pequeña vía de ferrocarril con su correspondiente carro de transporte, testigo de la historia de Lello que inicialmente fue casa editorial. Este sistema se utilizaba para trasladar los libros desde el sótano (donde estaba el almacén) hasta la planta baja y, finalmente, hasta la puerta principal. El carro actual, integrado hoy en la decoración, es una reproducción fiel del original.La visita es de pago: conviene comprar los tickets online y llegar con antelación, porque las colas suelen ser considerables.

Fuente: Wikipedia (Crative Commons)

5. Un café en el mítico A Brasileira

En Oporto, el café no es un trámite, es un ritual. Y aunque encontrarás numerosas cafeterías no todas tienen el glamour y la solera de “A Brasileira”. Aquí degustarás un café con aroma a historia.

A Brasileira abrió sus puertas en 1903 y fue de las primeras en popularizar el café servido en taza. La decoración del restaurante aún conserva elementos originales y el encanto de las tertulias de antaño.

Anímate a pedir “um cimbalino” (un café expreso) o “uma café cheio (lleno hasta arriba) o “un garoto” (con leche) o “um café com cheirinho” (expreso con un tipo de brandy portugués). Y por supuesto acompañarlo con un pastelito de nata.

6. Cedofeita: el barrio shabby chic de Oporto

Lejos del circuito más turístico, se encuentra el barrio de Cedofeita, una mezcla feliz de arquitectura tradicional y bohemia contemporánea Un barrio que, por cierto, está viviendo una auténtica efervescencia. Por ello me quedo perpleja cuando algunos blogueros recomendar “pasar 20 minutos” por Cedofeita. Para mí ha sido uno de los grandes descubrimientos de la ciudad, pero como decía mi abuela: para gustos, colores.

En Cedofieta conviven galerías consolidadas con espacios de artistas emergentes, tiendas de diseño con comercios de antigüedades, cafés de autor escondidos en patios traseros con restaurantes de moda con menús que cambian al ritmo de las estaciones. El resultado es una pintoresca fusión que atrae sobre todo a viajeros que quieran salirse del guion.

Cedofeita concentra buena parte de las galerías de arte de Oporto, especialmente a lo largo de la Rua de Miguel Bombarda, y algunas de las mejores tiendas boutique se encuentran en la Rua do Rosário, ideal para dar con regalos únicos o bizarros.

Si te apetece una paradita cervecera apunta Catraio, muy recomendable para los amantes del agua de cebada artesanal.Por cierto, si te apetece un recuerdo personalizado, busca un taller donde crear tu propio azulejo. Yo lo hice y fue toda una experiencia.

7. Filigrana y azulejo: artes que exigen paciencia

Si te atrae la tradición artesanal, busca espacios dedicados a la filigrana —esa peculiar joyería que parece bordada en metal— y no dejes pasar la oportunidad de visitar “The House of Filigree”, el principal espacio en Oporto dedicado a este noble arte.

Aquí podrás ver una colección privada de joyas históricas e incluso a artesanos trabajando en directo.

8.-La Ribeira del Douro

Vista del centro histórico de Oporto, declarado patrimonio mundial por la UNESCO

Como Ribeira se conoce a la zona situada a orillas del río Douro. Es la postal que todos guardamos de Oporto: la estampa de casas empinadas, maquilladas con la gama cromática de ocres y azules.

Viviendas imperfectamente perfectas que se apretujan en la ladera, como si quisieran asomarse de puntillas a un río que siempre aparece surcado por embarcaciones tradicionales —los rabelos— que se deslizan perezosos arriba y abajo.

Pasear por su vereda es otro de los “imprescindibles” de Oporto.

Es una delicia perderse por las calles del casco antiguo

9.-Descubriendo Gaia

Para que tu visita esté completa, tienes que cruzar el río. Oficialmente ya no estás en Oporto, sino en Vila Nova de Gaia, su alma gemela.

Gaia es para Oporto lo que Brooklyn para Nueva York: ese “otro lado” que no compite, sino que completa. Y, como allí, las mejores vistas de Oporto se conquistan desde la orilla de enfrente.

En Gaia te encontrarás con un ambiente desenfadado, con músicos callejeros y performances improvisadas, además de un desfile irresistible de terrazas y restaurantes con magníficas vistas que convierten al Duero en mantel.

oportoAquí se encuentran también las icónicas bodegas de vino de Oporto. Para muchos, “Oporto” es el nombre de uno de los vinos más peculiares del planeta, tan singular como su historia.

Su auge se explica por el conflicto comercial entre Francia y el Reino Unido, que encareció los vinos de Burdeos hasta convertirlos en objeto de lujo. A partir de ahí, los magnates british buscaron nuevas regiones y uvas, convirtiendo a Oporto en su nuevo destino vinícola.

Por eso te encontrarás con un rosario de bodegas de nombres anglosajones. Aun cuando no te consideras especialmente winelover, entrar en una bodega es una forma muy sensorial de entender el sabor de la región.En mi caso, visitamos la bodega Cálem, donde hicimos un recorrido por las instalaciones que culminó en una cata. Allí aprendimos a distinguir un Tawny de un Oporto Crusted o Vintage…

10. Ponte Dom Luís I

Si buscas el atardecer más romántico de Oporto, este puente es el balcón perfecto. Es el más célebre de los seis que cruzan la ciudad y, cuando el sol cae sobre el Duero, créeme que el hierro se convierte en poesía. Verás Oporto a un lado, Gaia al otro, y entre ambos la luz del atardecer con suerte, acompañado de un beso.

El Puente de Dom Luis I se inauguró en 1886. Fue proyectado por el ingeniero belga Théophile Seyrig (1843–1923), discípulo de Gustave Eiffel; por lo que inevitablemente recuerda a la estética de la famosa torre parisina. El puente tiene dos niveles: el superior, de unos 392 metros de longitud, y el inferior, de aproximadamente 174 metros. Su gran protagonista es el arco central de hierro, tan audaz como armonioso, para el que se emplearon alrededor de 3.000 toneladas de metal.

II. DURMIENDO COMO UNA REINA PORTUGUESA

“Me lo merezco”. Si repites este mantra, alojarte en el One Shot Palácio Cedofeita encajará 100% con tu plan de viaje y no como capricho, sino como elección alineada a una experiencia premium. Porque sí, aquí te sentirás reina de Portugal sabiendo que estás alojada en un palacio de 1885. Y eso, créeme, se nota desde el primer minuto tanto en el trato como en la decoración: azulejos blanco-azules, techos artesonados, suelos de madera y un jardín exótico con piscina que te invita a soñar.

Durante un tiempo fue residencia privada, hasta que en 1910 lo compró Honório de Lima, mecenas de las artes, que lo dotó de un lujo futurista para su época. De hecho, uno de los primeros ascensores de Oporto fue el instalado en esta quinta.

Me gustó un detalle poco común y muy honesto: las fotografías del “antes y después”, cuando el palacio estaba en ruinas. Las fotos están colocadas en distintos rincones del hotel como recordatorio de su milagroso salvamento que de piedras caídas lo convirtió en hotel-palacio.

Hay espacios que se te quedan grabados, y el antiguo salón de baile es uno de ellos. El salón mantiene un aire versallesco y teatral, con ese halo que te incita sin darte cuenta a caminar como la propia Callas, quién por cierto, cantó en este mismo salón.

El salón es hoy el restaurante Le Palais que está abierto tanto a huéspedes como a locales que quieran disfrutar de la cocina del afamado chef Paulo Oliveira, que trabaja magistralmente el producto local aderezándolo con un toque de locura creativa contemporánea. En mi caso, quedará fijada para siempre en mi memoria gustativa, el bacalao a la brasa con batata, el rodaballo con espárragos y, para cerrar una selección de dulces conventuales y pastéis de nata.

Te invitamos también a descubrir este vídeo del Valle del Duero a pocos kilómetros de la ciudad de Oporto:

